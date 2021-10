Após críticas da mídia italiana, Bolsonaro chega de máscara para reunião do G20 (vídeo)

Uso do equipamento aconteceu após Jair Bolsonaro ser duramente criticado em função de um passeio feito pelo centro de Roma em que ele e diversos membros de sua comitiva não utilizarem máscaras contra a Covid-19 edit

247 - Avesso ao uso de máscaras contra a Covid-19, Jair Bolsonaro usou a proteção facial na manhã deste sábado (30) ao chegar para participar da reunião de cúpula do G20 que acontece em Roma, na Itália. O uso do equipamento veio na esteira das críticas feitas pela imprensa italiana em função de um passeio feito pelo centro da capital italiana em que ele e diversos membros de sua comitiva não utilizaram máscaras, cujo uso é exigido pelos órgãos sanitários e de saúde do país europeu.

O passeio pelo centro de Roma, na quinta-feira (29)foi organizado pelo deputado ítalo-brasileiro Luis Roberto Lorenzato. De acordo com a Folha de S. Paulo, Lorenzato foi eleito para o Parlamento italiano pela Liga, partido de extrema direita. Já na reunião do G20, Bolsonaro foi recebido pelo premiê italiano, Mario Draghi. Ele tirou a máscara para fazer a foto oficial do evento.

Neste sábado, a Secretaria de Comunicação da Presidência informou não haver nenhuma previsão de que Bolsonaro converse com jornalistas sobre os encontros mantidos durante a reunião de cúpula.

Assista ao vídeo.

De máscara, presidente @jairbolsonaro chega ao encontro da cúpula do G20.



Evento em Roma reúne os líderes das 20 maiores economias do mundo. pic.twitter.com/WGPsZCXT72 October 30, 2021

