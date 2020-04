Após dar adeus a médicos cubanos, aliados dos EUA voltam atrás em meio à pandemia de coronavírus

Reportagem do jornal Washington Post mostra que médicos cubanos que deixaram vários países da América do Sul estão sendo chamados de volta para ajudar no combate à covid-19 edit

Anthony Faiola e Kimberley Brown, do Washington Post

Os médicos e enfermeiros começaram a embarcar em aviões no final do ano passado. Profissionais cubanos que haviam tapado buracos no sistema de saúde do Equador. O serviço deles foi interrompido por um governo que não os queria mais.

O Equador é apenas um dos aliados dos EUA que caiu no passo com a política de tolerância zero da administração Trump com Cuba, pondo fim a acordos que permitiam atender clínicas e hospitais dos Andes até a Amazônia com milhares de médicos e enfermeiros treinados pelo estado comunista.

Agora, esse país e os vizinhos sul-americanos Brasil e Bolívia estão lutando para lidar com os surtos de coronavírus que assolaram os hospitais e, no Equador, deixam corpos nas ruas. O aumento de casos e mortes, que deve subir nas próximas semanas, tem levado partidários a discutir uma questão altamente politizada: esses médicos e enfermeiras poderiam agora salvar vidas?

“Quando eles saíram, não havia especialistas para substituí-los”, diz Ricardo Ramírez, médico aposentado da cidade de Guayaquil, no Equador, e chefe da Comissão Anticorrupção regional. “É um fator importante porque não podemos fornecer uma resposta adequada ao vírus agora”, aponta.

À medida que o vírus assola países ao redor do mundo, as brigadas médicas da era da Guerra Fria de Cuba, que são a ferramenta diplomática de maior alcance e mais influente da ilha, estão tendo um momento ressurgente. Desde o início da pandemia, Havana chegou a um acordo para enviar equipes de emergência para 17 países, da Itália a Andorra, do México ao Haiti.

O renascimento da “diplomacia médica de Cuba” está provocando fortes alertas de um governo Trump que colocou o degelo da era Obama com Havana em marcha ré. Os países que contratam médicos cubanos, dizem as autoridades americanas, estão possibilitando um programa trabalhista abusivo destinado a enriquecer um estado autoritário.

“O envio de missões médicas a Cuba no exterior, embora envolto em altruísmo, é na verdade um esquema para gerar renda que explora trabalhadores médicos cubanos”, afirma o Departamento de Estado em um comunicado ao ‘Washington Post’. “O programa de missões médicas de Cuba não é inerentemente humanitário; o regime ganha renda retendo até 90% dos salários dos médicos”.

Mas, à medida que o mortal coronavírus se espalha, uma emergência que exige todas as mãos no convés, mais países estão vendo médicos cubanos como parte da solução. Os críticos dizem que sua saída de alguns países da América do Sul deixou buracos nos sistemas de saúde pública desgastados, que se tornaram perigosamente mais amplos durante a pandemia.

Na Bolívia, centenas de médicos cubanos saíram em novembro, depois que a vice-presidente de direita Jeanine Anez substituiu o presidente socialista de longa data Evo Morales em novembro e os laços entre La Paz e Havana rapidamente se dissiparam.

“Se a brigada médica cubana ainda estivesse na Bolívia, haveria melhor gerenciamento do coronavírus”, diz María Bolivia Rothe, uma autoridade de saúde de Morales.

“Por quê?”, ela questiona para em seguida responder: “Porque os médicos cubanos sempre iam aonde ninguém iria”.

Desde a década de 1960, as brigadas médicas de Cuba têm sido o rosto público de um sistema de saúde anunciado pelos governos socialistas como o padrão-ouro para os países em desenvolvimento, mas que passou por momentos mais difíceis após a queda do Muro de Berlim.

Hoje, o programa mantém mais de 28 mil funcionários médicos cubanos em 60 países, uma importante fonte de renda para um estado comunista, espremido pelo embargo de décadas dos EUA. As brigadas ajudaram a Indonésia após o tsunami de 2004 e o Haiti após o devastador terremoto de 2010 e o subsequente surto de cólera. As equipes foram enviadas para a Libéria, Guiné e Serra Leona para combater o Ebola em 2014.

Autoridades cubanas dizem que adaptam acordos com cada país cliente. Dizem que os países mais pobres pagam apenas as despesas das equipes médicas; os países mais ricos pagam mais. Críticos dizem que os médicos cubanos enviados para o exterior têm permissão para manter apenas uma pequena parte de seus ganhos e operar em condições opressivas.

“O que esses médicos estão fazendo é heróico”, afirma José Miguel Vivanco, diretor da Human Rights Watch nas Américas. “Mas como o [governo] cubano os trata é vergonhoso, recebendo crédito por suas boas ações enquanto embolsa a maior parte de seus ganhos, negando-lhes liberdades básicas de fala e movimento e mantendo eles e suas famílias em Cuba em uma situação de perpétua coação”.

José Ramón Pérez, 49, ex-médico do programa, disse que trabalhou na Venezuela, Guatemala e Bolívia antes de desertar em 2012. Enquanto trabalhava na Bolívia, foi acusado pelas autoridades cubanas de falsificar registros para fazer parecer como se estivesse tratando mais pacientes do que realmente atendia.

Pérez disse que recebeu US$ 300 por mês. Como os salários ocidentais são escassos, recebe várias vezes mais que os médicos que trabalham em Cuba. O dinheiro foi sua principal motivação, segundo ele, por aceitar as atribuições. Ele estima que o governo cubano tenha recebido mais de 10 vezes o valor de seus serviços.

Na Bolívia, disse Pérez, as autoridades cubanas pegaram seu passaporte para impedir viagens não autorizadas. “Assim que cheguei ao aeroporto, em dezembro de 2011, tive que entregá-lo a um dos chefes da missão”, disse. “É assim que eles controlam você”.

As autoridades cubanas não divulgam os detalhes de seus contratos médicos, mas rejeitaram as alegações de abuso.

"É um rótulo de propaganda bem calculado, concebido pelo governo dos EUA, para desacreditar o que é uma conquista moral indiscutível de um país em desenvolvimento", diz Fernández de Cossío, diretor geral do Ministério de Relações Exteriores de Cuba para os EUA, em comunicado ao ‘Post’. “Não é segredo que é política dos EUA desacreditar Cuba e não tolerar nenhuma noção de reconhecimento ao nosso país”.

O Equador pediu assistência médica a Cuba durante uma epidemia de dengue em 2001 e após um terremoto de 2016. Os acordos formais foram firmados entre 2013 e 2015, quando o então presidente Rafael Correa, um esquerdista anti-EUA, estreitou os laços com Havana.

Até 2015, havia de 800 a 1.000 especialistas cubanos no país, segundo Carina Vance Mafla, ministra da Saúde de Correa. Alguns trabalhavam em grandes cidades como Quito, capital e Guayaquil. Mas outros estavam estacionados em áreas rurais distantes, onde “é quase impossível preencher posições”, disse Vance Mafla. (Correa, julgado à revelia esta semana por um tribunal equatoriano, foi considerado culpado de corrupção).

Lenín Moreno, que sucedeu Correa em 2017, tornou-se rapidamente um amigo do governo Trump. Em novembro passado, quando o Equador estava buscando apoio dos EUA para um resgate do Fundo Monetário Internacional, cancelou os contratos do país com médicos cubanos.

O governo de Moreno alegou que a medida abriria mais empregos para os equatorianos. No entanto, entrevistas com oito médicos em diferentes regiões do Equador sugerem que muitas das vagas deixadas pelos cubanos nunca foram preenchidas.

Na tropical Guayaquil, a maior cidade do Equador e o epicentro de seu surto, o coronavírus sobrecarregou hospitais e deixou corpos apodrecendo por dias em casas e nas ruas. As autoridades equatorianas anunciaram que recrutariam 700 novos profissionais de saúde — vários críticos argumentam que poderiam ter sido preenchidos pela equipe médica cubana demitida.

“Isso não apenas prejudicou sua capacidade de lidar com a situação horrível que estamos enfrentando no Equador agora, mas o fato de eles não terem pedido ajuda a Cuba também é, na minha opinião, um erro terrível”, disse Vance Mafla.

Outros dizem que os acordos feitos para médicos e enfermeiros cubanos representavam pechinchas políticas entre esquerdistas. Os médicos não foram treinados para padrões internacionais, eles argumentam, e seriam de pouca ajuda agora — particularmente, dizem eles, dado que o maior problema na pandemia é a escassez de suprimentos médicos, não de funcionários.

“Os cubanos nunca foram necessários”, diz Santiago Carrasco, presidente da Federação Médica do Equador. “Eles nem eram especialistas”.

No entanto, os países que tomam novas brigadas para combater o coronavírus agora os consideram indispensáveis. Uma equipe de 31 médicos e enfermeiros cubanos chegou recentemente a Antígua e Barbuda para formar o “núcleo” da resposta emergencial do país do Caribe, disse o primeiro-ministro Gaston Browne.

“Muitas de nossas enfermeiras locais têm medo de tratar a covid-19 porque é muito infecciosa; eles não têm esse tipo de experiência”, disse Brown ao ‘Post’. “Por estarem na linha de frente da África Ocidental combatendo o Ebola, os médicos cubanos têm maior competência, com certeza”.

“O ponto é que precisávamos de assistência para lidar com esse vírus com risco de vida e que a ajuda disponível estava em Cuba”, disse Brown. “Se os EUA pudessem ter oferecido, nós teríamos aceitado. Somos um pequeno país em desenvolvimento. Quais são as nossas opções?”

O Brasil, o maior país da América Latina, recebeu 8.500 médicos cubanos sob o governo da presidente de esquerda Dilma Rousseff. Depois que o populista de direita Jair Bolsonaro, amigo de Trump, conquistou a presidência em 2018, Havana os retirou.

A partida deles deixou algumas das comunidades mais vulneráveis ​​do Brasil carentes. O Ministério da Saúde estima que 90% dos casos serão tratados nas pequenas clínicas de saúde pública que os cubanos já haviam ocupado.

Enquanto o Brasil tenta aumentar as contratações em hospitais e clínicas públicas, as autoridades de saúde disseram que começarão recrutando cidadãos brasileiros. Mas, depois disso, eles afirmam que procurarão um grupo de 2.000 médicos cubanos que ficaram no Brasil, como refugiados ou como cônjuges de brasileiros, depois que os contratos com o governo cubano foram rompidos.

Alexandre Padilha, ministro da Saúde de Dilma, diz que a falta de equipe médica cubana significa que o Brasil está “chegando em um momento crítico da pandemia em pior estado do que estávamos antes”.

