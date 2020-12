Após decisão judicial, Bolívia reconhece primeira união civil entre pessoas do mesmo sexo

Reuters - A justiça civil da Bolívia autorizou pela primeira vez uma união civil do mesmo sexo após uma batalha judicial de dois anos, decisão que caminho para uma revisão das leis de casamento do país.



David Aruquipa, um empresário de 48 anos, e Guido Montaño, um advogado de 45 anos, foram inicialmente negados o direito de registrar sua união em 2018 pelas autoridades da Bolívia, que disseram que as leis do país não permitiam o casamento do mesmo sexo .



O casal, juntos há mais de 11 anos, levou o caso aos tribunais. Embora a Constituição boliviana ainda não contemple as uniões entre pessoas do mesmo sexo, Montaño e Aruquipa argumentaram com sucesso que a proibição violava os padrões internacionais de direitos humanos e constituía discriminação sob a lei boliviana.



“É um passo inicial, mas o que nos inspira é (a meta) transformar a lei”, disse Aruquipa, um conhecido ativista local pelas causas LGBT.



Apesar da oposição considerável de grupos religiosos, o casamento gay tornou-se cada vez mais aceito na América Latina, com casais do mesmo sexo agora autorizados a se casar na Argentina, Equador, Brasil, Colômbia, Uruguai e partes do México.

