O Departamento de Estado dos EUA tenta refutar declarações do secretário do Conselho de Segurança Nacional da Rússia edit

Apoie o 247

ICL

Sputnik - Comentando declaração do secretário do Conselho de Segurança Nacional da Rússia, Nikolai Patrushev, o Departamento de Estado dos EUA declarou à Sputnik que, na opinião de Washington, a Otan não tem intenções agressivas em relação a Moscou.

No início deste mês, Patrushev afirmou que a decisão da Otan de declarar a Rússia sua inimiga está provocando a escalada de tensões e desestabilização de segurança na Europa.

"A Otan é uma aliança defensiva que não representa ameaça a nenhum país e não tem intenções agressivas contra a Rússia", disse à Sputnik um representante do Departamento de Estado comentando as palavras de Patrushev.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Anteriormente, na cúpula da Otan, em Madri, a aliança aprovou um novo conceito estratégico até 2030, no qual a Rússia é considerada como a "ameaça mais significativa e direta" à sua segurança.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergei Lavrov, disse recentemente que as negociações sobre garantias de segurança mostram que a Otan e os EUA não têm qualquer vontade de ter em conta os interesses legítimos da Rússia quanto à sua segurança.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Ao mesmo tempo, a Otan, no contexto de seus próprios planos para um aumento significativo de forças no Leste Europeu perto da fronteira com a Rússia, afirma que não busca um confronto nem ameaça a Rússia, mas apenas fortalece as suas capacidades.

Javier Couso, ex-eurodeputado da Espanha e membro do Grupo da Esquerda Unitária Europeia, disse em entrevista à RT que a Otan "sempre busca um inimigo, porque se não busca, não tem razão de existir".

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE