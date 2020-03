Após dia de caos no mercado, Bolsas europeias sobem mais de 3%

247 - As principais Bolsas da Europa abriram em alta, nesta manhã de terça-feira (10), mesmo após o Ibovespa sofrer sua maior queda desde 1998 e o mercado americano desde a crise financeira de 2008. O petróleo também acena recuperação.

Nesta manhã de terça-feira (10), o índice da FTSE 100 da Bolsa de Londres subiu 3,81%; a Bolsa de Frankfurt subiu 3,5%; a Bolsa de Madrid apresentou alta de 3,65%; a Bolsa de Paris subiu 3,99%; e a de Milão subiu 3,09%.

Em contrapartida, na Rússia, a Bolsa de Valores de Moscou caiu 14% na abertura do mercado, como consequência da queda do preço do petróleo, que chegou a 30% de baixa no domingo.

O Banco Central Europeu (BCE) deve se reunir na próxima quinta-feira (12), para tomar alguma medida de estímulo a Bolsa europeia. O ministro de Finanças da Grã-Bretanha também deve se manifestar, agora através de seu discurso anual sobre Orçamento, previsto para quarta-feira.