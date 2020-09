Após DiCaprio apoiar campanha pela Amazônia, Salles ataca: “vai colocar seu dinheiro onde está sua boca?”

Ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, uosu as redes sociais atacar o ator norte-americano Leonardo DiCaprio após este declarra apoio a uma campanha pela preservação da Amazônia. "Você vai colocar seu dinheiro onde está sua boca?", escreveu Salles edit

Revista Fórum - O ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, foi às redes sociais na manhã desta quinta-feira (10) para atacar o ator norte-americano Leonardo DiCaprio após uma publicação dele contra o presidente Jair Bolsonaro. O artista compartilhou uma campanha da Articulação dos Povos Indígenas do Brasil (Apib) que questiona empresas, governos e pessoas no geral se estão do lado da Amazônia ou de Bolsonaro.

No Twitter, Leonardo DiCaprio ainda acrescentou as hashtags “Defund Bolsonaro”, “Amazônia ou Bolsonaro” e “de qual lado você está”. A campanha “Defund Bolsonaro” visa o boicote financeiro de quem se beneficia das políticas ambientais do ex-capitão.

Em resposta ao ator, Ricardo Salles adotou um tom agressivo e fez propaganda de um projeto do governo que propõe o “patrocínio” de parques na Amazônia por pessoas ou empresas, tirando a responsabilidade do governo federal. “Caro @LeoDiCaprio, o Brasil está lançando o projeto de preservação ‘Adopt1Park’, que permite a você ou qualquer outra empresa ou indivíduo escolher um dos 132 Parques da Amazônia e patrociná-lo diretamente a 10 euros por hectare por ano. Você vai colocar seu dinheiro onde está sua boca?”, questionou o ministro.

