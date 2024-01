Após eleição em Taiwan, Biden diz que EUA não apoiam independência da região

Apoie o 247

Sputnik Brasil - O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, disse que os EUA não apoiam a independência de Taiwan, depois de os eleitores taiwaneses voltarem a falar sobre a separação da região, que faz parte da China. Os clamores foram ditos em apoio ao Partido Democrático Progressista, uma vez que o candidato vencedor da eleição local deste sábado (13) é visto, por Pequim, como separatista.

"Não apoiamos a independência", disse Biden aos repórteres da Bloomberg no sábado (13), ao deixar a Casa Branca.

O comentário do líder norte-americano, segundo a mídia, "parece ter a intenção de atenuar as preocupações da China, que esperava que o atual vice-presidente de Taiwan, Lai Ching-te, não fosse eleito presidente".



Tanto os EUA como a maioria dos países reconhecem Taiwan como uma província chinesa, no âmbito da política de Uma Só China. No entanto, a região, com apoio dos EUA, vem adotando uma postura de crescente autonomia, vista por Pequim como uma interferência de Washington em questões internas do país.

