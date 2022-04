Após eleições presidenciais, franceses tomam as ruas do país: 'nem Macron, nem Le Pen' (vídeo)

Apoie o 247

Sputnik, com 247 - Em 24 de abril, os eleitores da França foram às urnas para votar no segundo turno da eleição presidencial.

A Sputnik vem ao vivo de Paris, onde manifestantes se reuniram para um comício após o segundo turno das eleições presidenciais que ocorreu no início do dia. (Veja vídeo aqui).

"Na França, as tradicionais 'barricadas' pós-eleitorais - os manifestantes se reuniram com tochas e atacaram a polícia "Os primeiros confrontos entre manifestantes e policiais em Rennes - fogueiras e tochas estão queimando na cidade, as agências policiais usam gás lacrimogêneo contra ativistas. Franceses com coletes amarelos nos ombros 'defendem' e erguem barricadas - tudo nas melhores tradições francesas."

Manifestantes têm estado ativos em toda a França nas últimas semanas, com participantes se reunindo para comícios semanais regulares para protestar por "Nem Macron, nem Le Pen" durante as eleições presidenciais e expressar sua insatisfação com as políticas do governo.

As assembleias de voto foram abertas durante todo o dia para permitir que os cidadãos escolhessem entre o presidente em exercício Emmanuel Macron e sua principal rival Marine Le Pen, do partido de direita Reagrupamento Nacional.

No primeiro turno da eleição em 10 de abril, Macron obteve 27,8% dos votos e Le Pen conseguiu 23,1%. No segundo, Macron venceu por 58% contra 42%. Apesar de perder a eleição, Le Pen disse a apoiadores que seu resultado foi uma vitória.

O Reagrupamento Nacional, antiga Frente Nacional, partido da extrema direita francesa, teve a maior votação de sua história, com 12 milhões de votos, contra 17 milhões para Macron.

