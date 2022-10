Após encontro com bin Salman, presidente da África do Sul diz que adesão saudita ao BRICS será analisada

Apoie o 247

ICL

Sputnik - Em 2023, quem presidirá o BRICS será o país africano, que de acordo com seu líder, Cyril Ramaphosa, levará o pedido da Arábia Saudita para ser analisado na cúpula do bloco.

A Arábia Saudita está disposta a se juntar ao BRICS, afirmou o presidente da África do Sul, Cyril Ramaphosa, após se encontrar com o príncipe herdeiro Mohammed bin Salman na segunda-feira (17). O presidente sublinhou que a adesão de Riad ao BRICS significaria uma "mudança significativa nos países que formam o bloco".

"As nações do BRICS vão se reunir em uma cúpula no ano que vem sob a presidência da África do Sul. E o assunto vai ser analisado", disse Ramaphosa.

Sem citar as nações, o presidente sul-africano revelou que vários países vêm fazendo abordagens para se juntar ao bloco, que representa 40% da população global. O bloco foi formado em 2006 para aumentar a cooperação entre as nações e elaborar abordagens comuns para os desafios econômicos globais.

Ao longo de 2021 e também deste ano, Argentina e Irã solicitaram adesão ao BRICS, enquanto a Argélia também manifestou interesse em aderir ao formato.

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.