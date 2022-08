Após FBI realizar buscas em casa de Trump, homem armado tenta invadir escritório da agência em Ohio

Suspeito armado com fuzil trocou tiros com agentes e o FBI classificou o episódio como um "incidente crítico" edit

Reuters - Uma pessoa armada tentou invadir o prédio do FBI na cidade de Cincinnati, no Estado norte-americano de Ohio, na manhã desta quinta-feira, e depois fugiu, afirmou o FBI, classificando o episódio como um "incidente crítico".

"Agentes trocaram tiros com um suspeito do sexo masculino que vestia uma camisa cinza e armadura corporal", anunciou a Agência de Gerenciamento de Emergências do Condado de Clinton em nota, pedindo para que pessoas em locais próximos fiquem em casa e tranquem suas portas.

O canal NBC News relatou que o homem armado, que portava um rifle estilo AR-15, disparou com uma arma de pregos no prédio. Autoridades bloquearam duas rodovias e impuseram um lockdown na área.

O homem armado tentou entrar nas instalações de checagem de visitantes no edifício, antes de fugir para o norte na rodovia interestadual 71, segundo uma publicação do escritório do FBI de Cincinnati no Twitter.

Os detalhes e o motivo da invasão não estão claros.

O FBI tem recebido ameaças virtuais desde que efetuou buscas na residência do ex-presidente dos EUA Donald Trump na Flórida nesta semana para averiguar se ele removeu ilegalmente documentos da Casa Branca enquanto deixava o cargo.

