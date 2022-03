Após guerra na Ucrânia, Estado Islâmico volta a atacar na Síria e russos reagem com bombardeios

Apoie o 247

Por Juca Simonard, 247 - O grupo terrorista Estado Islâmico realizou uma emboscada contra um veículo do Exército Árabe Sírio a leste de Homs, na região central da Síria. O veículo passava por uma estrada perto da área de Sabkha al-Meleh. Segundo o Observatório Sírio para os Direitos Humanos, sediado em Londres, três soldados sírios foram mortos.

Após o ataque, militares russos, que apoiam o governo de Bashar al-Assad, retaliaram contra o grupo terrorista. As Forças Aeroespaciais Russas realizaram uma série de ataques aéreos em esconderijos do Estados Islâmico nos arredores da cidade de al-Resafa.

Havia tempo que o grupo terrorista não realizava um ataque no centro da Síria. Nas últimas semanas, as células do grupo terrorista na região estavam inativas como resultado de uma série de operações das forças do governo e seus aliados, como os russos.

O Estado Islâmico na Síria tem relação com os Estados Unidos, que enviam armamentos a rebeldes ligados ao grupo terrorista para combater o governo Assad. O ataque, após um período inativo na região central, ocorreu uma semana após o governo de Vladimir Putin iniciar uma operação militar na Ucrânia.

Jihadistas enviados para a Ucrânia

Em conversa com o chanceler alemão Olaf Scholz, nesta sexta-feira, 4, Putin denunciou que há uma crescente participação do lado ucraniano, para combater os militares russos, de mercenários da Albânia, Croácia, Kosovo e até "jihadistas com experiência de combate na Síria".

Segundo o serviço de inteligência russa (SVR), terroristas que teriam recebido treinamento em Al-Tanf, uma base na Síria controlada pelos EUA, estariam a caminho da Ucrânia para lutar contra os russos. O SVR alertou que os EUA continuam a formar novas “unidades terroristas” no Oriente Médio e na África para enviá-los à Ucrânia via Polônia.

*Com informações de SouthFront, Sputnik e RT

