Após incêndio em porto de Beirute, Marinha do Brasil informa que tripulantes brasileiros "estão bem"

"A Marinha do Brasil informa que a Fragata 'Independência' permanece realizando patrulha no mar", comunicou a instituição por meio do Twitter edit

247 - Um estoque de óleo e pneus na região portuária de Beirute, capital do Líbano, pegou fogo nesta quinta-feira (10). Após as notícias acerca do incêndio, a Marinha do Brasil informou, por meio do Twitter, que seus tripulantes e sua equipe em terra em Beirute "estão bem".

"Em relação ao incêndio no depósito no Porto de Beirute, hoje (10), a Marinha do Brasil informa que a Fragata "Independência" permanece realizando patrulha no mar, cumprindo diretrizes da UNIFIL. Todos os tripulantes, assim como uma equipe em terra para apoio ao navio, estão bem", comunicou o perfil oficial da instituição.

Participe da campanha de assinaturas solidárias do Brasil 247. Saiba mais.