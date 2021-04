Após lockdown, Portugal tem 1º dia sem mortes por Covid desde agosto

Sputnik Brasil - Nesta segunda-feira (26), Portugal não registrou mortes relacionadas ao novo coronavírus pela primeira vez em quase nove meses. O país acaba de deixar um período de lockdown de dois meses.

Segundo as autoridades de saúde portuguesas, a última vez em que Portugal não registrou nenhuma morte por Covid-19 foi em 3 de agosto do ano passado. Desde o início da pandemia, o país europeu acumula 16.965 mortes e 834.638 casos da doença, conforme dados da Universidade Johns Hopkins. Nas últimas 24 horas, 196 novos casos foram registrados.

Ainda conforme as autoridades portuguesas, o país permanece na chama zona verde de alerta, com risco de transmissão inferior a um e taxa de incidência nacional de 70,4 casos de infecção a cada 100 mil habitantes.

Cerca de 20% dos dez milhões de habitantes de Portugal já receberam pelo menos uma dose de vacina contra a Covid-19. Além disso, 7% já receberam duas doses, enquanto mais de 90% das pessoas com 80 anos ou mais - o grupo com mais casos fatais - foram vacinadas com pelo menos uma dose.

Portugal, que impôs um lockdown em janeiro deste ano para combater o que chegou a ser o pior aumento de casos de Covid-19 do mundo, começou a suspender as restrições ainda em março. Desde então, o país já reabriu algumas escolas, restaurantes e cafés, além de museus e salões de cabeleireiro.

