Após mais de dois meses, Papa Francisco reabre Basílica de São Pedro

O Papa Francisco reabriu, nesta segunda-feira (18), a Basílica de São Pedro, que estava fechada desde o último dia 10 de março em função da pandemia provocada pelo novo coronavírus. A reabertura, com medidas de prevenção, foi celebrada com uma missa em comemoração ao centésimo aniversário de João Paulo II.

O Papa Francisco usou o Twitter para afirmar que “hoje recordamos a grande fé e o exemplo de #SãoJoãoPauloII; sentimos ecoar o seu apelo para escancarar as portas a Cristo, a não ter medo. Caminhemos felizes pelas estradas do mundo, seguindo as pegadas dos gigantes que nos precederam: nunca estamos sozinhos!”. “

Há 100 anos o Senhor visitou o seu povo. Ele enviou um pastor. #SãoJoãoPauloII foi nosso pastor na oração, na proximidade ao povo, no amor à justiça que caminha junto com a misericórdia”, postou Francisco em outro Twitter.

Confira as postagens do Papa Francisco sobre o assunto.

Hoje recordamos a grande fé e o exemplo de #SãoJoãoPauloII; sentimos ecoar o seu apelo para escancarar as portas a Cristo, a não ter medo. Caminhemos felizes pelas estradas do mundo, seguindo as pegadas dos gigantes que nos precederam: nunca estamos sozinhos! pic.twitter.com/oLvLsmIZvz — Papa Francisco (@Pontifex_pt) May 18, 2020

Há 100 anos o Senhor visitou o seu povo. Ele enviou um pastor. #SãoJoãoPauloII foi nosso pastor na oração, na proximidade ao povo, no amor à justiça que caminha junto com a misericórdia. — Papa Francisco (@Pontifex_pt) May 18, 2020





Participe da campanha de assinaturas solidárias do Brasil 247. Saiba mais.