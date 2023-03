Após nova base militar, Polônia quer também aeroportos para caça e campos de tiro dos EUA

Apoie o 247

Prensa Latina - Os planos do Reino Unido de proporcionar à Ucrânia munições com urânio empobrecido levarão a uma reação obrigatória da Rússia, disse hoje o presidente Vladimir Putin, depois de reunir-se com seu homólogo chino, Xi Jinping.

Este fato demonstra a disposição do Ocidente de lutar contra a Rússia "até o último ucraniano", já não só com palavras, mas também com ações, agregou Putin.

Previamente o chanceler russo, Serguéi Lavrov, comentou que se as autoridades de Londres fornecerem, como anunciaram, munições de urânio empobrecido ao regime de Kiev, estarão violando o direito internacional humanitário, como fizeram na Iugoslávia em 1999.

Lavrov referiu-se à declaração da vice-ministra de Defesa do Reino Unido, Annabel Goldie, que disse que fornecerão à Ucrânia cartuchos que contêm urânio empobrecido, pois são mais eficazes na destruição de blindados modernos.

No ano passado o Reino Unido forneceu à Ucrânia ajuda militar de cerca de dois mil e 800 milhões de dólares. Concretamente, entregou mais de 10 mil sistemas de mísseis antitanque NLAW, mais de 200 blindados sistemas de lança foguetes múltiplos m270 e mísseis de alta precisão Brimstone.

E ainda, instrutores britânicos treinaram mais de 10 mil efetivos das Forças Armadas da Ucrânia.

Inauguram base militar dos Estados Unidos na Polônia

O ministro de Defesa da Polônia, Mariusz Blaszczak, inaugurou no última dia 21 uma nova base militar norte-americana na localidade de Powidz, no centro-oeste desta nação.

A instalação abrigará a partir de agora o posto de comando do Quinto Corpo do Exército estadunidense deslocado na Europa.

Segundo Blaszczak, a principal missão do destacamento será gerir os postos avançados e apoiar logisticamente as tropas que Washington mantem na Polônia e que incluem cerca de 10 mil soldados, o dobro dos que havia em 2022.

A vistosa instalação, considerada a oitava base militar permanente das tropas estadunidenses no continente europeu, estará localizada a uns 68 quilômetros a leste da capital regional, Poznan.

Recentemente, o titular da Defesa polaco, em comparecimento no parlamento destacou que esta nação gastaria os recursos necessários para ampliar a presença militar estadunidense e especificou que já estão em construção no país aeroportos para os aviões F-35 e campos de tiro para lança foguetes múltiplos norte-americanos.

