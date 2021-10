Após passar vergonha com isolamento no G20, Bolsonaro posta vídeo com bolsonaristas o chamando de "mito"

Apoie o 247

Clube de Economia

247 - Horas após a reunião de cúpula do G20, em Roma, mostrar ao mundo o isolamento internacional de Jair Bolsonaro, que conversou durante o encontro com garçons ao invés de promover diálogos com os líderes mundiais, o mandatário postou um vídeo em suas redes, com bolsonaristas o chamando de mito.

As imagens mostram um pequeno grupo gritando “mito”, enquanto ele aparece da janela de seu hotel para cumprimentar os extremistas.

Veja:

PUBLICIDADE

- Agradeço imensamente a todos pela consideração (Roma/Itália -31/10/2021)! pic.twitter.com/S2HmZh9kNU — Jair M. Bolsonaro (@jairbolsonaro) October 31, 2021

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

PUBLICIDADE