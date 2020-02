Após prisão em aeroporto, ministros de Evo Morales seguem para asilo no México

Dois ministros do governo de Evo Morales, derrubado por um golpe em 2019, deixaram aeroporto de La Paz rumo ao México após serem detidos edit

Sputnik - Dois ministros do governo de Evo Morales, derrubado por um golpe em 2019, deixaram aeroporto de La Paz rumo ao México após serem detidos, informou o subsecretário mexicano para América Latina e o Caribe.

"Depois de negociações e apoio de países e organizações amigos, o direito internacional prevaleceu e Cesar Navarro e Pedro Damian Dorado Lopez já estão a caminho do México", disse pelo Twitter Maximiliano Reyes.

Después de negociaciones y apoyo de países y organizaciones amigas, prevaleció el derecho internacional y César Navarro y Pedro Damián Dorado López ya se encuentran en camino a México. pic.twitter.com/hAHePVnAjR — Maximiliano Reyes Zúñiga (@maximilianoreyz) February 1, 2020





Os dois ex-ministros foram detidos por quatro horas no aeroporto, apesar de terem permissão do governo interino para deixar o país.

Ao se ver obrigado a renunciar ao cargo por pressão dos militares, Morales deixou a Bolívia e se asilou no México. Depois, ele se estabeleceu na Argentina.

O ex-presidente boliviano é acusado de terrorismo e sedição em seu país.

O ministro do Interior do governo interino, Arturo Murillo, culpou a falta de coordenação entra a polícia e promotores pela situação no aeroporto. Ele confirmou que os dois ex-funcionários de Morales estavam autorizados a deixar o país.

Alguns ex-funcionários do governo Morales vivem atualmente na residência do embaixador do México, aguardando por respostas aos seus pedidos de asilo.

Bolívia e México: relação estremecida

A situação criou uma crise entre o México e as novas autoridades bolivianas . Em dezembro do ano passado, o embaixador mexicano foi declarado persona non grata na Bolívia e deixou o país.

O México questiona a legalidade das ações do novo governo boliviano, afirmando que a Justiça do país acusou os ex-ministros dias após eles terem conseguido obter asilo no território mexicano.