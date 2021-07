Após protestos em Havana, Biden deve ampliar sanções dos Estados Unidos contra Cuba

Novas medidas contra o governo cubano comprovam que a política externa de Joe Biden para a América Latina pode ser ainda mais dura do que a de Donald Trump edit

Sputnik – Washington diz que pretende conseguir "mais espaço" para novas sanções em resposta à Havana, após protestos que tomaram as ruas da capital no último dia 11 de junho.

O governo dos Estados Unidos está confiante de que há mais espaço para sanções contra o governo cubano no contexto de sua resposta aos protestos em andamento e atualmente está explorando opções com o Congresso, disse o porta-voz do Departamento de Estado, Ned Price, em um conferência de imprensa nesta quarta-feira (21).

O porta-voz disse que não é possível ainda detalhar como devem ser quaisquer sanções potenciais que as autoridades podemos usar, mas avisou que os EUA procuram "maneiras de responsabilizar os funcionários do regime cubano que foram responsáveis pelo que vimos", contou.

"Estamos confiantes de que há mais espaço", declarou Price. "Estamos explorando opções com o setor privado e com o Congresso para esse efeito", completou.

Atualmente, Cuba está sob um bloqueio comercial dos EUA imposto na década de 1950. Apesar de tentativas anteriores de normalizar os laços bilaterais, durante a administração Trump, Washington endureceu o embargo, aplicando à nação caribenha 243 novas sanções econômicas.

Protestos em Cuba

Protestos antigovernamentais começaram em 11 de junho e teriam sido desencadeados pelo descontentamento da população cubana com a falta de liberdade e a degradação da situação econômica do país.

O presidente cubano, Miguel Diaz-Canel, por sua vez, já havia declarado que alguns participantes dos protestos são patrocinados pelos EUA para provocar tumultos.

