Após recomendar vodca contra Covid-19, ditador bielorrusso testa positivo

Metrópoles - O presidente da Bielorrúsia, Alexandr Lukashenko, testou positivo para o coronavírus nesta terça-feira (28/7). O ditador faz parte do grupo de líderes que minimizam a gravidade da Covid-19 e são contra as sugestões da Organização Mundial da Saúde (OMS) sobre distanciamento social como medida de proteção.

Lukashenko, que está à frente do país há 26 anos, já havia chamado a pandemia de “psicose” e afirmou que as pessoas estavam fazendo “frenesi” com o vírus. Ele havia insistido para que os habitantes da Bielorrúsia continuassem a trabalhar normalmente.

O presidente também ficou conhecido por aconselhar idas à saunas e vodca como tratamento para a doença, cerca de duas vezes por semana. “Quando você sair da sauna, não apenas lave as mãos, mas também tome 100 ml de vodca”, disse.

