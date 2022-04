Recuo em Kiev e Chernihiv foi organizado pelos russos para dar prioridades às batalhas no leste da Ucrânia edit

South Front - Após a retirada das forças russas das regiões de Kiev e Chernihiv, a pressão sobre as Forças Armadas da Ucrânia (FAU) nas linhas de frente do Donbass aumentou. Enquanto os bombardeios contra alvos militares ucranianos ao redor da Ucrânia continuam diariamente, as forças conjuntas da República Popular de Donetsk (RPD), da República Popular de Lugansk (RPL) e russas estão alegando pequenas vitórias nas linhas de frente.

Unidades da RPD com o apoio das forças russas estão avançando e protegendo suas retaguardas a leste da cidade de Mariinka, onde os violentos combates de rua continuam.

Em 6 de abril, o Ministério da Defesa russo confirmou que as unidades da RPD terminaram a operação de limpeza na vila de Sladkoye. O 11º regimento da RPD rompeu a resistência das FAU e assumiu o controle da aldeia.

Enquanto isso, unidades do exército russo entraram na vila de Novomikhailovka, ao sul da cidade de Mariinka.

As batalhas posicionais continuam ao norte de Avdiivka. Depois que as forças da RPD assumiram o controle da vila de Novobakhmutovka, elas estão fortalecendo suas posições lá. Várias ruas ainda estão sob o controle das FAU.

Soldados ucranianos tentaram um contra-ataque na aldeia de Verhnetoretskoe com seis tanques e infantaria, mas foram repelidos. Espera-se o avanço das forças da RPD na rodovia Avdiivka—Konstantinovka.

Uma das principais fortalezas das FAU na região é a cidade de Novgorodskoe, a oeste de Gorlovka. Após anos de guerra, as forças ucranianas fortificaram fortemente a área. Confrontos ferozes atingiram algumas ruas da cidade, mas o avanço da RPD é retardado pela vantagem militar das FAU. O ataque da RPD é realizado com o apoio aéreo das forças aeroespaciais russas.

As FAU estão se acumulando na área de Kramatorsk, Artemovsk (ou Bakhmut), Druzhkovka, enquanto as forças russas estão tentando cercar o agrupamento das FAU pelo norte.

O principal hotspot nas linhas de frente do Donbass é a região de Izium. Em meio à feroz resistência das FAU, as forças russas estão avançando lentamente para o sul e sudeste de Kamenka na direção de Barvenkovo ​​e Slavyansk. As aldeias de Brazhkovka e Sukhaya Kamenka estão agora sob controle russo.

Por sua vez, as forças da RPL estão avançando lentamente nas ruas da cidade de Popasnaya. Na área de Severodonetsk-Lysychansk, as tropas da RPL chegaram aos arredores da cidade de Severodonetsk, os confrontos continuam nas regiões orientais de Rubizhne, onde as FAU explodiram um tanque com substâncias tóxicas na fábrica química de Zarya.

As linhas de frente de Carcóvia e Sumy permanecem sem mudanças significativas. Uma grande ofensiva das forças russas é esperada na região, depois que mais tropas russas forem transferidas da região de Kiev para as linhas de frente do leste.

Os oficiais de Kiev estão se preparando para a batalha por seus meios tradicionais, compartilhando mentiras. O notório conselheiro do Gabinete da Presidência da Ucrânia Alexey Arestovich afirmou recentemente que dos 648 soldados da brigada russa de fuzileiros motorizados 200, apenas três sobreviveram nos arredores de Carcóvia.

Em resposta, militares da brigada responderam com um vídeo mostrando-os realizando missões de combate a poucos quilômetros da cidade.

Apesar de relatos não confirmados dos funcionários de Mykolaiv, nenhuma mudança na fronteira das regiões de Mykolaiv e Kherson foi confirmada. A vila de Snegirevka e os arredores de Alexandrovka estão sob controle russo. As forças ucranianas estão tentando atacar através de Nikopol na área de Novorontsovka.

Situação no Leste da Ucrânia (Photo: South Front)

Mariupol

As operações de limpeza na cidade de Mariupol continuam. Segundo o representante oficial da Milícia Popular da RPD, cerca de três mil soldados das Forças Armadas da Ucrânia, incluindo regimentos nacionalistas, podem estar atualmente sitiados em Mariupol.

As principais batalhas na parte central da cidade terminaram. Os combates se deslocaram para o porto da cidade e para o território da área industrial fortemente fortificada da fábrica de Azovstal.

Situação em Mariupol (Photo: South Front)

Instalações militares

As Forças Armadas da Federação Russa continuam a atacar a infraestrutura militar da Ucrânia.

Em 6 de abril, mísseis terrestres de alta precisão destruíram o posto de comando da 56ª Brigada de Infantaria Motorizada Separada da Ucrânia perto de Novogrodovka, bem como uma base nacionalista em Grodovka, na região de Donetsk.

Mísseis aéreos de alta precisão destruíram um depósito de combustível perto de Chuguev, na região de Carcóvia, de onde o combustível era fornecido às tropas ucranianas.

Além disso, uma grande concentração de armas e equipamentos militares de fabricação estrangeira fornecidos às Forças Armadas ucranianas foi destruída na véspera, na estação ferroviária de Lozovaya, na região de Carcóvia.

