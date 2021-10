Após reunião com secretário-geral da OCDE, Bolsonaro diz que "ele é simpático" à entrada do Brasil na organização

Apoie o 247

247 - Em Roma, na Itália, para participar do encontro do G20, Jair Bolsonaro se reuniu neste sábado (30) com o secretário-geral da OCDE (Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico), Mathias Cormann.

O governo brasileiro tem interesse em adentrar no grupo desde o governo do ex-presidente norte-americano Donald Trump.

Após o encontro, Bolsonaro disse que Cormann é "simpático" ao ingresso do Brasil na organização e que, ao todo, seis países devem ter sua entrada autorizada. "Nós queremos a ascensão à OCDE. Ele é simpático à nossa posição. Já sabemos o que ele tem falado, e é difícil né, mas pelo que tudo indica, em vez de um país, a ideia é seis países simultaneamente adentrarem na OCDE. Então isso acho que facilita a entrada do país [Brasil]".

