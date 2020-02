Após reunião de emergência, Liga Árabe rejeita 'plano de paz' de Donald Trump

O comunicado da Liga Árabe afirma que o grupo não irá cooperar com os EUA na execução do plano e que Israel não deve implementar as medidas da iniciativa através da força edit

Sputnik - A Liga Árabe rejeitou o plano de paz para o Oriente Médio proposto pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump.

A decisão foi tomada durante uma reunião neste sábado (1º) entre os ministros de relações exteriores dos países membros da organização. O encontro de emergência foi realizado no Cairo, Egito, poucos dias após o plano ser anunciado pelo presidente norte-americano e apoiado pelo primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu.

O comunicado da Liga Árabe afirma que o grupo não irá cooperar com os EUA na execução do plano e que Israel não deve implementar as medidas da iniciativa através da força.

A reunião foi um pedido do presidente palestino Mahmoud Abbas, que pediu à Liga Árabe que a organização se posicionasse contra o plano de Trump.

Apelidado de "acordo do século", o plano de paz foi apresentado na terça-feira (28), na Casa Branca como resultado de negociações entre os EUA e Israel. A Palestina não participou das negociações, rejeitando prontamente o plano após a divulgação.

Entre as propostas do plano de paz estão o reconhecimento de Jerusalém como capital israelense, além da anexação por parte de Israel de áreas na Faixa de Gaza e também do Vale do Jordão.