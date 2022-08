Após Saigon e Cabul, 'momento Bagdá' se aproxima para os EUA

Apoie o 247

247 - O jornal Global Times, afiliado ao governo chinês, publicou um artigo comentando as recentes tensões que eclodiram em Bagdá, capital do Iraque, onde seguidores do clérigo xiita Muqtada al-Sadr invadiram o palácio presidencial e chegaram a disparar foguetes para dentro da Zona Verde. Os confrontos resultantes com as forças de segurança deixaram ao menos 30 mortos e levaram imagens de oficiais americanos evacuando da área a viralizar.

"Alguns internautas dizem que depois do 'momento Saigon' e do 'momento Cabul', os militares dos Estados Unidos parecem estar enfrentando um novo ponto de definição -- um 'momento Bagdá'", escreve o Global Times.

A publicação cita Liu Zhongmin, professor do Instituto de Estudos do Oriente Médio da Universidade de Estudos Internacionais de Xangai, que avalia que o sistema político "democrático" imposto pelas forças militares americanas no Iraque motivou a crise atual. O artigo faz referência a um relatório da National Public Radio de 2021, que observa que o Conselho Governante do Iraque, apoiado pelos EUA, estabeleceu um sistema de distribuição de poder sectária e que "esse sistema de cotas divide as funções de gabinete e ministérios e seus recursos entre partidos etno-sectários".

"No entanto, isso só levou a restrições e oposição crescentes entre diferentes forças e a uma situação mais caótica no país", comenta o Global Times. "O Iraque mais uma vez sentiu o peso da 'democracia' --'democracia' embrulhada como um 'presente' dos EUA", pontua.

Liu acrescenta: "Os observadores geralmente acreditam que o sistema ocidental piorou muito as divisões e lutas sectárias no Oriente Médio".

"Infelizmente, nenhum poder está responsabilizando os EUA por todo o caos que criou, seja no Iraque ou em outras partes do Oriente Médio. Em termos de riscos de segurança que Washington trouxe para a região, tudo o que sabe são ataques militares direcionados, sem nunca considerar o desenvolvimento econômico e social local. É verdade que não há Osama bin Laden ou Ayman al-Zawahiri, mas a Al-Qaeda ainda existe, os perigos de segurança ocultos estão longe de serem eliminados. Tudo isso leva a uma conclusão --o fracasso da governança global liderada pelos EUA", conclui o especialista.

