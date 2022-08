Após sanções dos EUA, Irã anuncia ativação de centenas de novas centrífugas

O anúncio do governo iraniano ocorre poucas horas depois que os EUA anunciaram novas sanções contra o comércio de petróleo do Irã edit

Apoie o 247

ICL

Sputnik - O anúncio do governo iraniano ocorre poucas horas depois que os EUA anunciaram novas sanções contra o comércio de petróleo do Irã.

O Irã está ativando "centenas" de novas e avançadas centrífugas para enriquecer urânio, anunciou, nesta segunda-feira (1º), Behrouz Kamalvandi, porta-voz da Organização de Energia Atômica do Irã (AEOI, na sigla em inglês).

Segundo ele, cerca de 500 máquinas IR-6 serão ativadas nos próximos dez a 15 dias. O porta-voz afirmou que as centrífugas estavam sendo ativadas como parte do "Plano de Ação Estratégico para Levantar Sanções e Proteger o Interesse da Nação Iraniana".

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Kamalvandi acrescentou que o cronograma quer atingir um nível mínimo de enriquecimento de 190 mil unidades de trabalho separativo (SWU, na sigla em inglês) para atender "ao nível de necessidades [do Irã]". Segundo ele, a Agência Internacional de Energia Atômica (AIEA) foi informada da mudança.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

De acordo com informações do Jerusalem Post, autoridades iranianas afirmaram, no passado, que 190 mil SWUs são necessários para abastecer os reatores da usina de Bushehr e da instalação nuclear de Teerã.

Em um relatório de dezembro, o Instituto para a Ciência e a Segurança Internacional (ISIS, na sigla em inglês) enfatizou que, embora essa quantia seja relativamente modesta do ponto de vista comercial, "tal programa, do ponto de vista de armas nucleares, é enorme para um país como o Irã".

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O relatório enfatizou que cerca de 650 centrífugas IR-6 seriam suficientes para romper e produzir urânio suficiente para uma arma nuclear em cerca de um mês. Em junho, o Irã informou à AIEA que havia iniciado a ativação de 166 centrífugas IR-6.

A AEOI anunciou nesta segunda-feira (1º) que estava ativando outras 500 centrífugas IR-6, o que elevaria o número total de centrífugas ativadas para pelo menos 666.

O anúncio é feito apenas algumas horas depois que o Departamento do Tesouro dos EUA anunciou uma lista de sanções contra empresas usadas pelo governo iraniano para vender dezenas de milhões de dólares em petróleo e produtos petroquímicos.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.