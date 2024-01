Após ser acusado de antissemitismo, Musk visita campo de concentração de Auschwitz

Apoie o 247

247 - O bilionário Elon Musk, proprietário do X, antigo Twitter, visitou nesta segunda-feira (22) antigo campo de concentração nazista de Auschwitz-Birkenau. Musk foi acusado recentemente de antissemitismo por dar declarações sobre os judeus e o conflito entre israel e a Palestina e por ter concordado com uma postagem sobre uma teoria conspiratória que sugere que judeus e esquerdistas planejam substituir etnicamente as populações brancas por imigrantes não-brancos, levando a um "genocídio branco”.

Segundo a CNN Brasil, Musk visitou o antigo campo de concentração acompanhado pelo presidente da Associação Judaica Europeia (EJA), rabino Menachem Margolin, o jornalista conservador estadunidense, Ben Shapiro, e o sobrevivente do Holocausto, Gidon Lev. Durante a visita, Musk colocou uma coroa de flores no muro da morte e participou de uma breve cerimônia no memorial de Birkenau, conforme relatado por um porta-voz da EJA.

Além da visita ao campo de concentração, Elon Musk deverá participar de uma coletiva de imprensa em Cracóvia, na Polônia,para abordar o crscimento do antissemitismo desde o início do conflito Israel-Palestina em outubro passado.

O X vem enfrentando uma série de críticas relacionadas à exibição de conteúdos antissemitas. No final do ano passado, Musk causou polêmica ao endossar como "a verdade real" um post de um usuário que defendia uma teoria da conspiração antissemita, o que resultou na perda ou suspensão de anúncios por parte de grandes empresas dos EUA, como Walt Disney Co, Warner Bros Discovery e Comcast (controladora da NBCUniversal).

O grupo liberal Media Matters desempenhou um papel na saída de anunciantes, alegando que encontrou anúncios ao lado de postagens que apoiavam o nazismo. Em resposta, o X entrou com uma ação contra a Media Matters por difamação.

Em novembro, durante uma viagem a Israel, ele refutou as acusações de antisemitismo e visitou o local do ataque do Hamas em Israel, ocorrido em 7 de outubro.

O Memorial de Auschwitz, que preserva o local do campo de extermínio criado pela Alemanha nazista durante a Segunda Guerra Mundial, tambem criticou o X por não remover um post antissemita no local

