Após ser reeleito, Macron é alvo de "tomatada" na França (vídeo)

Apoie o 247

ICL

247 -O presidente reeleito da França, Emmanuel Macron, foi alvo de um protesto durante uma visita a um mercado em Cergy, nas proximidades de Paris, um dos primeiros compromissos do mandatário francês após o término da eleição presidencial francesa, no domingo (24). De acordo com a imprensa local, populares lançaram diversos tomates contra Macron, que não foi atingido.

As imagens da emissora de televisão BFM mostram que assim que os primeiros tomates foram atirados, os seguranças protegeram Macron cobrindo sua cabeça. Em seguida, um guarda-chuva foi aberto e ele foi levado para uma área coberta do mercado.

No domingo, Macron derrotou a candidata de extrema direita Marine Le Pen em uma votação que registrou um dos maiores índices de abstenção das últimas décadas no país: 28%. Emmanuel Macron foi reeleito com 58% dos votos válidos contra 42% de Le Pen.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Veja o vídeo.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Emmanuel Macron ciblé par un jet de tomates lors de son déplacement à Cergy pic.twitter.com/3J0hXIZSRP CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE April 27, 2022

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE