Após suspensão de contas de Trump e aliados, fake news despencam mais de 70%, diz pesquisa

Pesquisa da empresa de análise Zignal Labs apontou que a desinformação online sobre fraudes eleitorais caiu 73%, após algumas redes sociais suspenderem as contas de Donald Trump

247 - Pesquisa da empresa de análise Zignal Labs apontou que a desinformação online sobre fraudes eleitorais caiu 73%, nove dias após o Twitter, Facebook, Snapchat, Twitch entre outras plataformas suspenderem as contas do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e de seus aliados. A informação foi publicada pelo jornal Washington Post.

De acordo com o levantamento, as conversas sobre fraudes eleitorais caíram de 2,5 milhões de menções para 688.000 menções em vários sites de mídia social na semana após Trump ter sido banido do Twitter.

Hashtags e termos associados ao motim do Capitólio, ocorrido em 6 de janeiro – incluindo #FightforTrump, #HoldTheLine e "March for Trump" – caíram 95% ou mais.

