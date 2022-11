Após ter conta reativada, Trump diz que não voltará ao Twitter

Apoie o 247

247 - O ex-presidente dos Estados Unidos Donald Trump disse no sábado (19) que não tem interesse em retornar ao Twitter. Novo proprietário da plataforma, o bilionário Elon Musk fez uma pesquisa informal com seus seguidores sobre o retorno, ou não, do ex-mandatário à rede social.

Após a enquete, a conta de Trump foi reativada.

Trump tinha no Twitter mais de 88 milhões de seguidores. Ele foi banido em 8 de janeiro de 2021, por incitar a violência.

“Não vejo nenhuma razão para isso”, declarou o ex-presidente por vídeo, quando perguntado sobre retornar ao Twitter.

