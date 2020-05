Após Trump fazer ameaças ao Twitter, rede social é convidada a mudar para a Alemanha

247 - Após o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ameaçar fechar o Twitter por ter sinalizado duas postagens suas como fake news, o membro do parlamento alemão Thomas Jarzombek convidou a rede social a mudar sua sede de país. “Hey @twitter e @jack, este é um convite para mudar para a Alemanha. Aqui você é livre para criticar o governo e combater notícias falsas”, postou Jarzombek em sua conta no Twitter.

“Temos um ótimo ecossistema de startup e tecnologia, sua empresa seria perfeita e eu abrirei todas as portas para você”, completou o parlamentar alemão na mensagem que também foi endereçada ao CEO da rede social, Jack Dorsey.

Segundo reportagem do site Tecmundo, a mensagem de Jarzombek faz referência as publicações feitas por Trump e que foram sinalizadas pelo Twitter como “potencialmente enganosas”. As sinalizações levaram Trump, que possui mais de 80 milhões de seguidores, a assinar um decreto possibilitando punir as redes sociais. Segundo ele, a medida visa defender a liberdade de expressão e banir o que qualifica como “censura” por parte das redes sociais.

Nesta terça-feira, Trump teve duas postagens listadas pelo Twitter por veicular informações consideradas enganosas sobre o voto por correspondência. Nesta sexta-feira, a plataforma voltou a sinalizar uma postagem de Trump por “apologia à violência”

Nesta sexta-feira (29), o Twitter voltou a sinalizar uma publicação do político, desta vez por “apologia à violência” em postagens referentes aos protestos ocorridos em Minneapolis após um homem afrodescendente ser morto por um policial branco.

