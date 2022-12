Após UE definir teto do preço do gás, Rússia diz que decisão é 'inaceitável' e que tomará 'medidas'

Os países da União Europeia chegaram a um acordo para taxar o teto de preço do gás no valor de € 180 (R$ 1,010) por megawatt-hora edit

Apoie o 247

ICL

Sputnik - Para Moscou, definiçao de valor do combustível é uma "violação do preço do mercado" e um "ataque ao próprio mercado".

Nesta segunda-feira (19), os países da União Europeia chegaram a um acordo para taxar o teto de preço do gás no valor de € 180 (R$ 1,010) por megawatt-hora, conforme noticiado.

O porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, disse nesta tarde que as tentativas de estabelecer um teto para os preços do gás eram inaceitáveis, e que Moscou tomaria uma decisão apropriada, como foi com um decreto sobre o petróleo.

"Os princípios são os mesmos aqui. Isso é uma violação do preço de mercado, um ataque a ele. Qualquer referência a um teto de preço é inaceitável. Levará tempo para avaliar cuidadosamente os prós e contras. O processo do petróleo se arrastou um pouco", disse Peskov a repórteres.

O valor do teto de preço do gás seria no valor de € 180 (R$ 1,010) por megawatt-hora, muito abaixo dos € 275 (R$ 1,545) originalmente proposta pela Comissão Europeia no mês passado.

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.