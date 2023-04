Após visita à China, Macron diz que Europa deve resistir às pressões dos Estados Unidos

Apoie o 247

247 — Em uma entrevista após uma visita de estado de três dias à China, o presidente francês Emmanuel Macron enfatizou a importância da Europa reduzir sua dependência dos Estados Unidos e evitar ser arrastada para um confronto entre a China e os EUA sobre Taiwan, informou o Politico .

Ele argumentou que a Europa precisa construir sua própria “autonomia estratégica” para se tornar uma “terceira superpotência” e evitar ser arrastada em crises que não são suas.

Macron discutiu intensamente a questão de Taiwan com o presidente Xi Jinping e adotou uma abordagem mais conciliatória do que os EUA ou a União Europeia, enfatizando a importância da estabilidade no Estreito de Taiwan.

Ele também alertou que os europeus não podem resolver a crise na Ucrânia e, portanto, não podem dizer com credibilidade que estarão presentes em Taiwan se algo acontecer.

