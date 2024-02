Após xingamento de Biden contra Putin, Kremlin reage: "cowboy de Hollywood"

Apoie o 247

247 - O porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, disse nesta quinta-feira (22) que a fala em que o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, chamou o presidente da Rússia, Vladimir Putin, de “louco FDP” durante um evento de arrecadação de fundos em São Francisco na quarta-feira (21) foi “provavelmente algum tipo de tentativa de parecer um cowboy de Hollywood. Mas, honestamente, não acho que seja possível”.

De acordo com a CNN, Peskov, observou ser "improvável que o uso de tal linguagem contra o chefe de outro Estado pelo presidente dos Estados Unidos prejudique o nosso presidente, o presidente Putin”. “Mas isso rebaixa aqueles que usam esse vocabulário”, completou. >>> Biden chama Putin de "louco FDP" durante evento de arrecadação de fundos em São Francisco

“O senhor Putin alguma vez usou uma palavra grosseira para se dirigir a você? Isso nunca aconteceu. Portanto, acho que esse vocabulário rebaixa a própria América”, ressaltou.

