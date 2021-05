Apple demite executivo que classificou mulheres como "fracas, mimadas e cheias de merda"

Declaração do executivo Antonio García Martínez consta em livro escrito por ele. Diversos funcionários da empresa pediram sua demissão edit

247 - A Apple decidiu demitir o executivo Antonio García Martínez, contratado há pouco mais de um mês, depois de diversos funcionários apresentarem reclamações formais contra ele por comentários sexistas e misóginos feitos por Martínez em um livro de memórias. Na obra, o autor diz que a maioria das mulheres na área da Baía de São Francisco são "fracas, mimadas, ingênuas e em geral cheias de merda".

Reuters - A Apple Inc. disse na quarta-feira que Antonio García Martínez, um ex-gerente de produto do Facebook Inc que ingressou na Apple recentemente para trabalhar em seu negócio de publicidade, não está mais na empresa.

García Martínez, que veio para o Vale do Silício após uma temporada em Wall Street, escreveu o livro de 2016 “Chaos Monkeys” sobre seu tempo na indústria de tecnologia. Ele ingressou na Apple como engenheiro de produto na plataforma de publicidade da Apple em abril, de acordo com sua página no LinkedIn.

A publicação de notícias de tecnologia The Verge relatou na quarta-feira que mais de 2.000 funcionários da Apple aqui assinaram uma petição interna enviada aos líderes da empresa com preocupações sobre o que os redatores da petição descreveram como visões sexistas e racistas no livro e se a Apple seguiu suas próprias regras em contratação de García Martínez.

A Apple disse que García Martínez não está mais na empresa, mas não deu mais detalhes.

“Na Apple, sempre nos esforçamos para criar um local de trabalho inclusivo e acolhedor, onde todos são respeitados e aceitos. Comportamento que rebaixa ou discrimina as pessoas pelo que são não tem lugar aqui ”, disse a empresa em nota.

García Martínez não respondeu imediatamente a um pedido de comentário fora do horário comercial normal.

