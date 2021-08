Apresentadora argentina recebe três multas por espalhar fake news sobre Covid-19

TrendsBR - A Entidade Nacional de Comunicações (EnaCom), da Argentina, aplicou três pesadas multas contra a apresentadora Viviana Canosa, dos canais 9 e A24, por “ameaçar a saúde pública” em seu programa de televisão em relação à pandemia do novo coronavírus. A informação foi divulgada pelo jornal argentino El Clarín.

A primeira sanção contra Canosa se deve ao fato de ela ter ingerido dióxido de cloro (produto sanitizante) ao vivo e dizer quer ele “oxigena o sangue, é algo divino. Não recomendo mas veja o que faço”, disse a apresentadora no programa exibido dia 5 de agosto de 2020 no Canal 9.

As outras duas multas, segundo o jornal, foram relacionadas a abril de 2021, na emissora fechada A24. Na ocasião, ela mencionou suspeitas sobre as vacinas contra covid-19, incluindo uma entrevista com o médico Marcelo Peretta que negou a eficácia dos imunizantes.

“Uma vacina pode prejudicar e matar, pelos efeitos adversos que causa”, disse Peretta durante a entrevista, citado pelo periódico. O especialista também recomendou que não fosse aplicado “nenhum” dos imunizantes autorizados na Argentina.

As multas foram votadas na última quarta (4/8) com o apoio da maioria da diretoria do ENaCom, exceto pela diretora Silvana Giudici, que votou contra, informa o Clarín.

Enquanto a maioria apoiou a punição contra Viviana Canosa, por prejudicar a saúde pública, Giudici, citada pelo Clarín, afirmou que sancionar “a opinião” da apresentadora ou de um entrevistado no programa é um atentado à “liberdade de expressão”.

“Mentir como forma de vida; censura para restringir um direito; poder pelo poder. Em agosto de 2020 fizeram uma reclamação contra mim no @ENACOMArgentina […] Minha conduta estava de acordo com a lei, caso contrário, teria implicado na restrição do meu direito de me expressar livremente @ENACOMArgentina. Sou um jornalista independente e minha obrigação como comunicador é dizer a verdade. A suposta sanção imposta pelo @ENACOMArgentina é uma nova tentativa de limitar meu direito de me expressar livremente […] Nenhum órgão, obscurecido pelo poder, nunca mais restringirá minha liberdade de expressão. Meu compromisso é com as pessoas”, diz a apresentadora argentina em uma série de tuítes compartilhados na última sexta (7/8).

