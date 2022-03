Aprovação de Biden cai ao pior nível, em 40%, mostra pesquisa Reuters/Ipsos

A aprovação de Biden, com queda de 3 pontos percentuais em relação à semana anterior, é igual à de seu predecessor, o republicano Donald Trump edit

Reuters - O índice de aprovação do presidente norte-americano Joe Biden caiu para 40% esta semana, seu nível mais baixo, e um sinal de alerta claro para o Partido Democrata, que buscará manter o controle do Congresso na eleição de 8 de novembro, mostrou uma pesquisa Reuters/Ipsos.

A pesquisa nacional, conduzida entre 21 e 22 de março, mostrou que 54% dos norte-americanos desaprovam o trabalho de Biden, com o país sofrendo com alta inflação e com a invasão da Rússia à Ucrânia levando questões geopolíticas ao primeiro plano.

A aprovação de Biden, com queda de 3 pontos percentuais em relação à semana anterior, é igual à de seu predecessor, o republicano Donald Trump, nesta mesma altura do mandato porque ambos tiveram 40% em meados de março em seu segundo ano no poder.

A aprovação de Trump chegou a cair para 33% em dezembro de 2017.

Os entrevistados citaram a economia como principal preocupação, com guerra e conflitos estrangeiros em seguida.

A popularidade de Biden começou a cair em meados de agosto, quando as mortes por Covid-19 cresceram e os militares dos EUA enfrentaram uma caótica retirada do Afeganistão.

Os norte-americanos permanecem polarizados sob sua Presidência. Enquanto 77% dos autoidentificados como democratas disseram que aprovavam seu desempenho no trabalho, apenas 10% dos republicanos e 27% dos independentes lhe deram uma avaliação positiva.

Os democratas possuem maiorias mínimas na Câmara e no Senado. A perda de qualquer uma delas pode paralisar a agenda legislativa de Biden.

A pesquisa Reuters/Ipsos é realizada online em inglês em todos os Estados Unidos. A pesquisa mais recente reuniu respostas de um total de 1.005 adultos, incluindo 432 democratas e 366 republicanos. Tem um intervalo de credibilidade --uma medida de precisão-- de 4 pontos percentuais.

