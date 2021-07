Aprovação de Joe Biden cai para 50%, o menor número desde que chegou à Casa Branca

247 - O índice de aprovação do atual presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, caiu de 56% em junho para 50% neste mês, o mais baixo desde sua chegada à Casa Branca em janeiro de 2021, informa o RT.

A pesquisa de opinião, realizada entre 6 e 21 de julho, também reflete o aumento do descontentamento dos cidadãos em relação a Biden, com 45% da população adulta americana desaprovando a gestão do atual presidente, o maior percentual desde o início de seu mandato.

Quanto às forças políticas do país, os números revelam a polarização existente. 90% dos democratas endossam o trabalho de Biden, em comparação com 98% que o fizeram em janeiro; enquanto apenas 12% dos republicanos estão satisfeitos com o trabalho do inquilino da Casa Branca.

"O índice de aprovação de Biden está mostrando os primeiros sinais de um declínio significativo. Se as classificações mais baixas persistirem, isso pode indicar que seu período de 'lua de mel' acabou", prevê o instituto Gallup.

