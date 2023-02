Aquecimento do comércio exterior da China impulsiona recuperação econômica global

Apoie o 247

Xinhua - Os pedidos em alta no início de 2023 marcam uma recuperação robusta no comércio exterior na província de Guangdong, no sul da China, um dos principais centros econômicos, injetando um novo ímpeto na recuperação econômica global, informa a Xinhua.

Com os controles epidêmicos facilitados e a comunicação internacional retomada, particularmente os contatos econômicos e comerciais, algumas fábricas na cidade de Huizhou, Guangdong, estão enfrentando um aumento de pedidos do exterior e uma demanda crescente por trabalhadores industriais. Uma competição acirrada para obter pedidos nos amplos mercados estrangeiros também está à vista entre as empresas chinesas.

A Guangdong One Nano Technology Co., Ltd. na zona de alta tecnologia de Zhongkai em Huizhou está agora totalmente engajada no recrutamento de primavera e planeja dobrar o tamanho de sua equipe em 2023, após um aumento de 279% em sua receita em 2022 e uma agenda de pedidos ocupada para vários nanomateriais antes do segundo trimestre de 2023.

"Estamos muito confiantes e motivados. Queremos começar bem nossos negócios no primeiro trimestre e nos esforçar para aumentar nosso valor de produção em 10% este ano", disse Zhang Qian, gerente geral da Huizhou Macc Electronics Co., Ltd., que enviou uma equipe de marketing para visitar clientes para oportunidades de cooperação no Oriente Médio, Europa, EUA e República da Coréia.

No geral, a operação econômica apresentou uma tendência de recuperação marcante, com o fortalecimento e a jusante da cadeia industrial e a melhora das expectativas do mercado. As estatísticas mostram que as empresas chinesas têm confiança robusta e perspectivas otimistas.

O índice dos gerentes de compras para o setor manufatureiro da China aumentou 3,1% em relação ao mês anterior, para 50,1% em janeiro, enquanto o índice de novos pedidos aumentou sete pontos percentuais, para 50,9%, de acordo com um comunicado recente do centro de pesquisa da indústria de serviços do National Bureau. de Estatística e a Federação Chinesa de Logística e Compras.

O excelente desempenho é parte integrante dos esforços das empresas chinesas em relação à transformação digital e inovação de formatos de negócios.

Beneficiando-se da expansão das linhas de produção de manufatura inteligente e linhas de montagem automáticas, bem como da atualização do sistema de gerenciamento de informações, Galanz, um fabricante de eletrodomésticos com sede em Foshan, recebeu pedidos de comércio exterior em rápido crescimento para fornos de microondas, torradeiras, e fornos e lava-louças.

Além da produção, as empresas também atribuem mais importância ao comércio eletrônico transfronteiriço, facilitando muito seus negócios de comércio exterior.

"Nossos vendedores estavam ocupados com pedidos recebidos durante o Festival da Primavera. As consultas e pedidos no Alibaba.com durante o feriado foram maiores do que o normal, totalizando mais de 3 milhões de dólares americanos", disse Zhao Yunqi, gerente geral da Sunway Solar Co., Ltd., cujos sistemas solares fotovoltaicos (PV) no telhado são distribuídos para o armazém no exterior após a produção devido ao crescente número de pedidos.

Plataformas de comércio eletrônico transfronteiriças, como o Alibaba.com, tornaram-se um acelerador para o desenvolvimento de novos formatos de negócios. O índice internacional no Alibaba.com mostra que as oportunidades de negócios de alta qualidade na nova indústria de energia na plataforma aumentaram 92%, tornando-se um destaque de exportação.

A plataforma também planeja lançar 100 exibições digitais no exterior este ano, juntamente com 30.000 transmissões ao vivo transfronteiriças e 40 coletivas de imprensa para novos produtos em março.

Apesar dos desafios, como o risco crescente de recessão econômica global e a desaceleração do crescimento da demanda do mercado externo, o potencial de importação e exportação da China e sua contribuição para a economia mundial continuam promissores.

A abertura mais profunda da economia da China e a recuperação da demanda doméstica podem impulsionar o crescimento econômico global em cerca de 1% em 2023, de acordo com um relatório tardio do Goldman Sachs Group.

A China manterá uma abertura de alto nível para tornar o comércio exterior mais conveniente e gratificante por vários métodos. As exposições de exportação domésticas offline serão retomadas e as empresas receberão suporte total para participar de exposições profissionais no exterior.

A China também fortalecerá a cooperação com parceiros comerciais, aproveitará as vantagens de seu enorme mercado, aumentará as importações de produtos de qualidade de outros países e estabilizará a cadeia de suprimentos do comércio global, de acordo com um funcionário do Ministério do Comércio chinês.

A 133ª Feira de Importação e Exportação da China, ou Feira de Cantão, programada para abrir em 15 de abril, retomará totalmente as exibições off-line. Chu Shijia, diretor do Centro de Comércio Exterior da China, disse que mais de 40.000 empresas se inscreveram para participar. Espera-se que o número de estandes de exibição off-line aumente de 60.000 para quase 70.000.

"A recuperação total da indústria de exposições será acelerada e o florescimento do comércio, investimento, consumo, turismo, restauração e outras indústrias seguirá", disse Chu, que observou que o desenvolvimento e a melhoria significativos da Feira de Cantão também contribuirão para um melhor desenvolvimento econômico de alta qualidade.

