Arábia Saudita: "A única forma de estabilizar a região é através da criação de um Estado Palestino"

247 - O ministro das relações exteriores da Arábia Saudita disse que o país não normalizará as relações com Israel nem contribuirá para a reconstrução de Gaza sem que se estabeleça a criação de um Estado Palestino.

“A prioridade agora deve ser acabar com a catástrofe humanitária em Gaza. Estamos convencidos de que a única forma de estabilizar a região é através da criação de um Estado Palestino", diz o comunicado do Ministéio das Relações Exteriores da Arábia Saudita.

"Deixamos claro aos americanos e a outros que a prioridade é lidar com a crise humanitária em Gaza", acrescenta o ministério, reforçando que o foco está no cessar-fogo e na chegada de ajuda a Gaza.

"Indicámos desde o início que uma resposta desenfreada de Israel iria inflamar os sentimentos. Temos que compreender que não estamos apenas a lidar com uma questão moral, mas sim relacionada com a segurança de toda a região", concluiu.

