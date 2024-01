Arábia Saudita ainda não entrou no Brics, diz ministro

Apoie o 247

Reuters - A Arábia Saudita ainda não entrou oficialmente no Brics, disse o ministro do Comércio do reino em um painel no Fórum Econômico Mundial de Davos, na Suíça, nesta terça-feira (16).

“A Arábia Saudita foi convidada a participar do Brics, ainda não entramos oficialmente no Brics”, disse Majid Al-Kasabi, no primeiro comentário de autoridades sauditas após a data proposta de adesão do país, em 1º de janeiro.

O comentário também esclareceu a posição do reino depois da televisão estatal saudita informar mais cedo neste mês que a Arábia Saudita havia entrado no bloco. Em seguida, porém, retirou as reportagens das suas contas nas redes sociais.

O governo saudita não respondeu a um pedido por mais detalhes em um primeiro momento.

O Brics, que inclui Brasil, Rússia, China, Índia e África do Sul, convidou Arábia Saudita, Emirados Árabes Unidos, Egito, Irã, Argentina e Etiópia para entrar no bloco em agosto. A Argentina sinalizou em novembro que não aceitaria o convite.

A ponderação da proposta da Arábia Saudita chega em um contexto de tensões geopolíticas cada vezes maiores entre Estados Unidos e China, e com o reino aquecendo as relações com Pequim, o que gerou preocupações em Washington.

