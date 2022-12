Arábia Saudita assina acordo com a Huawei e aprofunda laços com a China na visita de Xi Jinping

Apoie o 247

(Reuters) - A Arábia Saudita e a China demonstraram relações cada vez mais profundas com uma série de acordos estratégicos nesta quinta-feira durante uma visita do presidente Xi Jinping, incluindo uma com a gigante de tecnologia Huawei, cuja crescente incursão na região do Golfo tem levantado preocupações de segurança nos Estados Unidos .

O rei Salman assinou um "acordo de parceria estratégica abrangente" com Xi, que recebeu uma recepção pródiga em um país que está forjando novas parcerias globais além do Ocidente.

O carro de Xi foi escoltado até o palácio do rei por membros da Guarda Real Saudita montados em cavalos árabes e carregando bandeiras chinesas e sauditas, e mais tarde ele compareceu a um banquete de boas-vindas.

O líder chinês conversou com o príncipe herdeiro Mohammed bin Salman, governante de fato da gigante do petróleo, que o recebeu com um sorriso caloroso. Xi anunciou "uma nova era" nos laços árabes.

A exibição contrastou fortemente com as boas-vindas discretas oferecidas em julho ao presidente dos EUA, Joe Biden, com quem os laços foram estremecidos pela política energética saudita e pelo assassinato de Jamal Khashoggi em 2018, que ofuscou a estranha visita.

Os Estados Unidos, observando cautelosamente a crescente influência da China e com seus laços com Riad em um ponto baixo, disseram na quarta-feira que a viagem de Xi foi um exemplo das tentativas chinesas de exercer influência em todo o mundo e que não mudaria a política dos EUA em relação ao Oriente Médio.

Um memorando com a chinesa Huawei Technologies [RIC:RIC:HWT.UL], sobre computação em nuvem e construção de complexos de alta tecnologia em cidades sauditas, foi acordado apesar do desconforto dos EUA com os aliados do Golfo sobre um possível risco de segurança no uso da tecnologia da empresa chinesa. A Huawei participou da construção de redes 5G na maioria dos estados do Golfo, apesar das preocupações dos EUA.

O príncipe Mohammed, com quem Biden bateu os punhos em vez de apertar as mãos em julho, voltou ao cenário mundial após o assassinato de Khashoggi e tem desafiado a ira dos EUA sobre o fornecimento de petróleo e a pressão de Washington para ajudar a isolar a Rússia.

Ao polir ainda mais suas credenciais internacionais, a Arábia Saudita e os Emirados Árabes Unidos disseram na quinta-feira que o príncipe e o presidente dos Emirados Árabes Unidos lideraram em conjunto os esforços de mediação que garantiram a libertação da estrela do basquete norte-americano Brittney Griner em uma troca de prisioneiros com a Rússia.

Em um artigo publicado na mídia saudita, Xi disse que estava em uma "viagem pioneira" para "abrir uma nova era nas relações da China com o mundo árabe, os países árabes do Golfo e a Arábia Saudita".

A China e os países árabes "continuarão a manter erguida a bandeira da não-interferência nos assuntos internos", acrescentou Xi.

Esse sentimento foi repetido pelo príncipe herdeiro, que disse que seu país se opõe a qualquer "interferência nos assuntos internos da China em nome dos direitos humanos", disse a emissora estatal chinesa CCTV.

Xi, que deve se encontrar com outros produtores de petróleo do Golfo e participar de uma reunião mais ampla de líderes árabes na sexta-feira, disse que a China trabalhará para tornar essas cúpulas "eventos marcantes na história das relações China-Árabes" e que Pequim vê Riad como "um importante força no mundo multipolar".

A Arábia Saudita e outros estados do Golfo, como os Emirados Árabes Unidos, disseram que não escolheriam lados entre as potências globais e estavam diversificando os parceiros para atender aos interesses econômicos e de segurança nacionais.

"PARCEIRO DE CONFIANÇA"

A China, o maior consumidor de energia do mundo, é um importante parceiro comercial dos estados do Golfo e os laços bilaterais se expandiram à medida que a região impulsiona a diversificação econômica, levantando críticas dos EUA sobre o envolvimento chinês na infraestrutura sensível do Golfo.

O ministro da energia saudita disse na quarta-feira que Riad continuará sendo um parceiro energético "confiável e confiável" para Pequim e que os dois aumentarão a cooperação nas cadeias de fornecimento de energia ao estabelecer um centro regional no reino para fábricas chinesas.

Empresas chinesas e sauditas também assinaram 34 acordos de investimento em energia verde, tecnologia da informação, serviços em nuvem, transporte, construção e outros setores, informou a agência de notícias estatal SPA. Não forneceu números, mas havia dito anteriormente que os dois países fechariam acordos iniciais no valor de US$ 30 bilhões.

Tang Tianbo, especialista em Oriente Médio dos Institutos de Relações Internacionais Contemporâneas da China (CICIR) - um think tank afiliado ao governo chinês - disse que a visita resultaria em uma maior expansão da cooperação energética.

