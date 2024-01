Arábia Saudita pede moderação em meio a ataques aéreos dos EUA e Reino Unido ao Iêmen

Apoie o 247

Sputnik - Nesta sexta-feira (12), o Ministério das Relações Exteriores da Arábia Saudita solicitou moderação e a prevenção de uma escalada na região do Mar Vermelho, diante dos ataques aéreos realizados pelos Estados Unidos e Reino Unido contra posições do movimento Houthis, no Iêmen.

"O Reino da Arábia Saudita acompanha com grande preocupação as operações militares na área do Mar Vermelho e os ataques aéreos que atingiram vários alvos na República do Iêmen. O reino destaca a importância de manter a segurança e a estabilidade no Mar Vermelho, uma área marítima onde a liberdade de navegação é uma exigência internacional no interesse de todo o mundo. Apela à moderação e à prevenção da escalada, à luz dos desenvolvimentos que ocorrem na região", declarou o ministério em um comunicado.

Os Estados Unidos e o Reino Unido realizaram 23 ataques aéreos contra posições Houthis em quatro províncias do Iêmen, incluindo Sanaa e Al Hudaydah, para impedir a capacidade do grupo de atacar navios comerciais no Mar Vermelho. Os houthis ameaçaram que o Reino Unido e os EUA pagariam um "preço elevado" por esse ataque maciço.

