Arbitrariedade para aprovar Reforma da Previdência na França leva oposição a apresentar moção de censura contra Macron

O governo francês enfrenta nesta terça, 3, duas moções de censura na Assembleia Nacional, informa o jornal francês Le Monde. Isso ocorre após o anúncio do governo Macron da utilização do artigo 49.3 da constituição para a aprovação do texto da Reforma da Previdência do país, sem passar pelo Legislativo.

Os Republicanos, de direita, e os três partidos de esquerda institucionais - Socialistas, Comunistas e a França Insubmissa - decidiram colocar moções contra a medida. Estas estão sendo discutidas e analisadas pela Assembleia Nacional.

A Reforma da Previdência de Macron, é um ponto de crise dele e de seu partido, La République en Marche, que está a 10 deputados de perder a maioria no Legislativo, está cada vez mais impopular no país.

Na segunda, 2, manifestantes em diversas cidades da França foram às ruas protestar contra a medida arbitrária do governo e foram reprimidos pela polícia. As manifestações foram organizadas pelos partidos da oposição e pelas principais centrais sindicais e organizações estudantis do país.

O dirigente e deputado da França Insubmissa, Jean-Luc Mélenchon, afirmou em seu Twitter: “nós queremos a retirada do texto”.

