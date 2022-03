Apoie o 247

Donetsk News Agency - O Ministério da Educação e Ciência da RPD instruiu a garantir a transição nas regiões libertadas para a língua russa na educação, disse o vice-reitor de pesquisa científica e metodológica do Instituto Republicano de Educação Pedagógica Adicional de Donetsk, Victoria Zaritskaya.



“Foi emitido o Despacho n.º 204 do Ministério, que regulamenta a organização das atividades educativas nos territórios libertados. Os pontos mais importantes dessa ordem são a transição para o idioma estatal de instrução, ou seja, o russo, e para um sistema de cinco pontos. O processo de integração das organizações educacionais dos territórios libertados da República está em andamento”, disse Zaritskaya, apresentando seu relatório aos jornalistas.



Será dada atenção especial aos programas de pós-graduação e de reciclagem destinados principalmente a prestar assistência metodológica a professores de língua e literatura ucraniana, que devem dominar a metodologia de ensino de língua e literatura russa, bem como professores de história.



“Comparamos os currículos que foram utilizados nos territórios libertados com os programas que os alunos da República estudam desde 2015, identificamos possíveis lacunas no conhecimento das crianças dos territórios libertados para preencher as lacunas deste ano”, acrescentou Zaritskaya.



A assistência designada também é fornecida para crianças em idade escolar do 1º ao 11º ano. Um ciclo de cursos foi desenvolvido para compensar sua falta de conhecimento em algumas disciplinas.

