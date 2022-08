Argélia se diz 'profundamente interessada' em aderir ao BRICS

"A Argélia tem quase todas as condições para se juntar ao BRICS", disse o presidente Abdelmadjid Tebboune edit

Sputnik Brasil via Telegram - A Argélia está "profundamente interessada" em se integrar ao BRICS (grupo que reúne Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul), anunciou o presidente argelino, Abdelmadjid Tebboune, no domingo, 31.

"A Argélia tem quase todas as condições para se juntar ao BRICS. Ela está profundamente interessada em se juntar a esta organização", disse Tebboune ao canal de TV árabe Al Mayadeen.

A ideia de incorporar novos membros ao BRICS foi levantada pela China em maio deste ano. Segundo Pequim, a expansão ajudaria a aumentar a influência e a representatividade do grupo, além de demonstrar sua natureza aberta e inclusiva. Diversos países, como Argentina, Irã, Nigéria, Turquia, Egito e Arábia Saudita, já se mostraram dispostos a aderir à aliança.

