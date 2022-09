Argentina apresenta à China solicitação de adesão formal ao Brics

Apoie o 247

Sputnik - O presidente argentino, Alberto Fernández, enviou ao líder chinês, Xi Jinping, uma solicitação formal de adesão da Argentina ao Brics.

O embaixador argentino na China, Sabino Vaca Narvaja, informou que a carta enviada mostra o desejo de seu país de pertencer ao bloco que representa 24% do PIB mundial, segundo a agência Télam.

O embaixador considerou que se trata de uma "oportunidade histórica" para que o bloco se abra a um "desenvolvimento de uma verdadeira estratégia conjunta" e "faça frente ao complexo cenário global".

Anteriormente, o ministro das Relações Exteriores da Argentina, Santiago Cafiero, buscou o apoio da Índia para aprovar sua adesão ao Brics (grupo composto por Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul) ao se encontrar com seu homólogo indiano Subrahmanyam Jaishankar, em Buenos Aires.

A Argentina, juntamente com o Irã, solicitou o ingresso de pleno direito no Brics na cúpula virtual de líderes organizada pela China em 24 de junho. Uma declaração conjunta após a reunião dos líderes estabeleceu que seriam realizadas mais discussões sobre o "processo de expansão do Brics."

