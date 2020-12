Argentina e Colômbia suspendem voos de e para o Reino Unido

Argentina e Colômbia impedem viagens para o Reino Unido e não aceitam a chegada de pessoas provenientes do país europeu. Outros países, como Turquia, Itália, Áustria e Holanda, também suspenderam voos com o Reino Unido edit

247 - Os governos da Argentina e da Colômbia anunciaram neste domingo (20) a suspensão dos voos comerciais de e para o Reino Unido a partir desta segunda-feira, diante do surgimento de uma nova cepa do coronavírus que seria 70% mais transmissível.

“O governo nacional decidiu suspender a partir de amanhã, preventivamente, a entrada e saída de voos de e para a Grã-Bretanha, em função da situação epidemiológica naquele país, após declarar o surgimento de uma nova cepa do covid-19”, disse em uma declaração do Ministério da Saúde da Argentina.

As autoridades argentinas informaram que só permitirão a chegada do voo previsto para esta segunda-feira de manhã no aeroporto internacional de Ezeiza.

“Os passageiros, juntamente com a tripulação, devem cumprir uma quarentena de 7 dias, desde que comprovados os requisitos para entrada no país: teste PCR com resultado negativo e seguro cobiçado”, destacaram.

A Colômbia anunciou a mesma medida neste domingo, a fim de evitar a chegada de pessoas da Grã-Bretanha, que foi obrigada a decretar um confinamento estrito neste final de ano para evitar a propagação do Covid-19.

“A partir de amanhã (segunda-feira), os voos da Colômbia para o Reino Unido ou do Reino Unido para a Colômbia estão suspensos e entrará quem chegar no país a partir de amanhã que estiver no Reino Unido nos últimos 14 dias em isolamento por 14 dias em nosso país ”, anunciou o presidente Iván Duque.

Outros países, como Turquia, Itália, Áustria e Holanda, também suspenderam voos com o Reino Unido pelo mesmo motivo.

A Organização Mundial da Saúde (OMS) revelou que a nova cepa do coronavírus SARS-CoV-2 detectada no Reino Unido também apareceu na Holanda, Dinamarca, Austrália e Itália, informa a Telesul.

O conhecimento liberta. Saiba mais