Argentina pede à ONU que interceda junto ao Reino Unido pela soberania das Ilhas Malvinas

Sputnik - O ministro das Relações Exteriores da Argentina, Felipe Solá, pediu ao secretário-geral da Organização das Nações Unidas (ONU), António Guterres, que interceda junto ao governo do Reino Unido para que as negociações sobre a soberania das ilhas Malvinas sejam retomadas.

Em visita a Nova York, EUA, para participar de sessão do Comitê de Descolonização da ONU, o chanceler aproveitou o encontro com o chefe da entidade para resgatar um dos temas de política externa mais relevantes para a Argentina.

Recién llegados a Nueva York para participar del comité de descolonización de la ONU, nos reunimos con su secretario general, @antonioguterres.

Le solicitamos que interceda para que el gobierno británico se siente a hablar de la Cuestión Malvinas.



El diálogo es el camino. 🇦🇷 pic.twitter.com/qPKwpw1Tjp June 22, 2021

"Tendo acabado de chegar em Nova York para participar do Comitê de Descolonização da ONU, nos reunimos com o secretário-geral António Guterres. Pedimos-lhe que interceda para que o governo britânico se sente e discuta a questão das Malvinas. O diálogo é o caminho".

Durante o encontro, Solá comunicou a Guterres "o compromisso do governo argentino com o multilateralismo solidário", especialmente em um contexto de pandemia, e reiterou a necessidade de liberação de patentes para vacinas contra o SARS-CoV-2, informa o portal Infobae nesta terça-feira (22).

Solá, que falará pela primeira vez na ONU desde que é ministro das Relações Exteriores, tentará obter apoio dos 29 membros do Comitê de Descolonização na quinta-feira (24) sobre a reivindicação da soberania da Argentina nas ilhas Malvinas.

Há muito que a Argentina e o Reino Unido disputam as ilhas Malvinas. A querela levou a uma breve guerra em 1982, que teve no total quase 1.000 mortes e acabou com a derrota do país sul-americano.

Inscreva-se no canal Cortes 247 e saiba mais:

O conhecimento liberta. Saiba mais. Siga-nos no Telegram.