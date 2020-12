Argentina pede entrada definitiva da Bolívia no Mercosul

O presidente da Argentina, Alberto Fernández, agora na presidência rotativa do Mercosul, defendeu agenda econômica que priorize mais pobres e pede a inclusão definitiva da Bolívia no bloco edit

247 - O presidente da Argentina, Alberto Fernández, assumiu nesta quarta-feira (16) a presidência temporária do Mercosul. Em reunião com líderes dos outros países do bloco, o mandatário defendeu uma agenda econômica que priorize os mais pobres e pediu a entrada definitiva da Bolívia no grupo.

"Um Mercosul melhor significa começar pelos últimos, não há integração social exitosa sem inclusão, não há economia robusta com uma economia interna fracassada", disse.

Fernández ainda fez um apelo pelo ingresso da Bolívia no bloco e disse que "será um verdadeiro avanço, um grande feito" se o país vizinho se tornar um membro definitivo. O governo boliviano participa como convidado, informa o Brasil de Fato.

