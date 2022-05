Argentina registra segundo caso de varíola dos macacos

Apoie o 247

247 - O ministério da Saúde da Argentina confirmou o segundo caso de varíola dos macacos. De acordo com o comunicado, não há conexão com o primeiro caso já registrado no país.

O paciente é da Espanha e chegou a Buenos Aires para visitar a cidade em 25 de maio, sendo que os sintomas começaram no dia seguinte. As pessoas com quem o infectado teve contato estão sendo acompanhados, mas assintomáticos.

O governo argentino informa ainda que o estado de saúde do paciente é bom e ele está isolado recebendo tratamento para seus sintomas.

Ao todo, foram registrado 380 casos de infecção no mundo fora da África. Esse é o maior surto externo ao continente já registrado.

No Brasil ainda não há relatos (suspeitos ou confirmados) da doença. A Bolívia é o único país latino-americano além da Argentina com um possível infectado.

A doença, de origem animal, foi registrada pela 1ª vez em humanos em 1970. Mas circula só na África, por causa dos mamíferos locais. Episódios em outras regiões do mundo são raros. A 1ª notificação fora do continente foi em 2003, nos Estados Unidos.

