Argentina suspende todos os voos com o Brasil a partir de sábado

247 - Com objetivo evitar a expansão das novas cepas do coronavírus, como a variante de Manaus, pelo país, a Argentina anunciou nesta quinta (25) a suspensão de todos os voos regulares com o Brasil, Chile e México a partir do próximo sábado. A medida, que será publicada nesta noite (25) no Diário Oficial do país.

O governo argentino não informou por qual periodo a ação terá validade. Passageiros que chegam do exterior precisarão fazer um PCR ao chegar ao país e outro após 7 dias da chegada. Todos os custos terão que ser arcados pelo passageiro.

